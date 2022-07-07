Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: чудеса, история и запреты

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Православные верующие отмечают один из великих праздников –Рождество Иоанна Предтечи. Такой почести вслед за Иисусом и Богородицей из всех святых удостоен лишь Креститель.

Церковь хранит память и прославляет имя Иоанна Предтечи, известного также как Иоанн Креститель.

Он стал ближайшим предшественником Иисуса Христа, последним пророком предсказавшим пришествие Мессии.

Рождество Иоанна Предтечи отмечается 7 июля. Этот праздник в народном календаре совпадает с народным — днем Ивана Купалы.

Рождение Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Предтеча родился в семье пожилой бесплодной пары — праведных Захарии и Елисаветы. Они много молились, и их молитва была услышана. О скором появлении на свет сына престарелому мужчине возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом <…> и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Мальчика следовало назвать Иоанном.

Однако Захария усомнился в полученном предсказании и потребовал подтверждения пророчества, за это ангел наказал его немотой. Возможность вновь говорить вернулась к священнику после рождения сына, когда зашла речь о его наречении.

Святой Иоанн родился на полгода раньше Иисуса. О детстве и юности Иоанна Предтечи нам известно из церковного Предания. Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, праведная Елизавета успела уйти с сыном в пустыню. Иоанн рос, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. По мнению древних христианских толкователей, он принес Богу редчайший в Ветхом Завете обет девства. Его уста были помазаны великой силой обличения.

Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне и, по некоторым источникам, в монастырях. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии — плодами рожкового дерева). Примерно в 28 — 30 лет начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения.

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Предтеча крестил в водах реки Иордан многих иудеев, в том числе и самого Иисуса. Увидев его, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня».

Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя, то есть при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса.

После этого Креститель проповедовал и дальше, пока его не схватили и заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Причиной немилости стал тот факт, что Иоанн обличал Ирода за то, что тот отнял у брата его жену Иродиаду и женился на ней в нарушение иудейских законов.

Супруга подговорила свою дочь в день рождения мужа исполнить перед ним танец и попросить в подарок голову Иоанна Крестителя. Тот не хотел этого делать, но все же исполнил желание. Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде. Позже глава была утеряна и обреталась трижды.

Тело святого погребли его ученики, а о смерти сообщили Иисусу.

Что нельзя делать в день памяти Иоанна Крестителя

Поскольку Иоанн Предтеча принял мученическую смерть, во все праздники, связанные с его именем, веселье и шум находятся под запретом.

Также считается, что в этот день нельзя пользоваться ножом — особенно при нарезке круглых овощей и фруктов. По народным поверьям, так можно взять на себя грехи убийц Иоанна Предтечи.

По тем же соображениям в этот день следует избегать продуктов красного цвета, который символизирует кровь.

Почитание Рождества Иоанна Предтечи

Лишь три христианских праздника, утвержденных в честь рождения прославляемого лица, названы Рождеством. Речь идет о появлении на свет Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи. Уже наличие этого факта подчеркивает особый статус Крестителя среди почитаемых святых.

Большое уважение Иоанну неоднократно высказывал Иисус Христос, указывая, что до Крестителя не было более великого духом из земных людей (но при этом он меньше тех, кто пойдет вслед за Сыном Человеческим). Его фигура стоит на рубеже Ветхого и Нового Заветов, и этим в соответствии с христианским пониманием определяется его величие и одновременно ограниченность оного.

Рождество Иоанна Предтечи неизменно празднуется в июне в Петров пост. Дата праздника была вычислена по свидетельству Евангелия от Луки о том, что Иоанн Креститель рожден за полгода до рождения Спасителя. Поскольку к зимнему солнцестоянию приурочено Рождество Христово, появление на свет Крестителя стало отмечаться в день летнего.

Поскольку православная церковь в России использует юлианский календарь, было потеряно астрономическое соответствие праздника. По григорианскому календарю Рождество Иоанна Предтечи отмечают в июне, а по юлианскому — 7 июля. В честь этого события в Москве был возведен храм Рождества Иоанна Предтечи.

Чудеса — в чем помогает Иоанн Предтеча

Бесчисленны чудеса, на которые способен Иоанн Предтеча по молитвам тех, кто обращается к святому с верою. Много веков люди молятся святому, и он помогает им разрешить проблемы в работе, исцелиться от болезни, особенно головных болей, и заключить счастливый брак. Многим Предтеча помогает выбрать правильную дорогу в жизни.

В Иоанно-Предтеченском женском монастыре в центре Москвы, основанном в XV веке, главные святыни — иконы Иоанна Предтечи. Один чудотворный образ с частицей мощей пророка хранится в главном храме, другой, написанный в середине XVI века, находится в часовне монастыря и имеет уникальную особенность. К иконе на цепочке прикреплен медный обруч, который появился в монастыре в конце XIX века. Его надевает на голову тот, кто молится перед образом святого.

По молитвам перед этой иконой и по возложении обруча и сейчас постоянно происходят чудеса — монахини обители ведут записи многочисленных случаев исцелений, большинство из них связаны с болезнями головы. Одно из чудес произошло с неверующей женщиной, которой предстояла операция по удалению опухоли головного мозга с трепанацией черепа. Она пришла помолиться перед иконой Предтечи. Через некоторое время предоперационное обследование показало, что опухоль исчезла.

Также задокументированы случаи исцеления от хронического гайморита, опухолей и других заболеваний.