Придумайте что-то новенькое: Анастасия Костенко не верит в измену мужа

Анастасия Костенко опровергла слухи о наличии любовницы у своего мужа

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Анастасия Костенко не верит в то, что у супруга есть любовница, однако слухи об этом выводят ее из-себя.

В интернете ходит слух о наличии любовницы у футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Его третья жена, модель Анастасия Костенко ответила всем любопытным в социальных сетях.

«Что-то новенькое и правдоподобное придумайте!» — гневно высказалась она.

Поводом для слухов послужила информация, попавшая к журналистам. По данным некоторых изданий, Дмитрий Тарасов имеет роман на стороне. В частности, речь идет о некой таинственной Марии.

Кроме того, он якобы не может бросить семью из-за наличия у пары троих детей, а также из-за раздела имущества.

Муж Анастасии пока не дал никаких комментариев по поводу обвинений в неверности. Супруга игрока уверена, что слухи — банальные происки со стороны завистников, которые проверяют ее нервы на прочность, пишет 7Дней.ru.

Также известно, что незадолго до этого Костенко оправдывалась по поводу загулов Тарасова. Ранее 5-tv.ru писал, что он решил вернуться к праздной барной жизни, где его уже не раз видели другие завсегдатаи подобных заведений.