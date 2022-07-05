Осудившая спецоперацию на Украине Варнава объявила об отъезде в Армению

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

За границей актриса представит шоу с двусмысленным названием.

Екатерина Варнава, осудившая спецоперацию на Украине, отправилась на гастроли в Армению. Там она представит шоу с двусмысленным названием «Залечь на дно в Ереване». Многие увидели в нем и политический подтекст, отражающий позицию самой звезды, которая хочет переждать текущие события в чужой стране.

«Залечь на дно в Ереване» — шоу о четырех «заблудших московских душах», ищущих лучшей жизни в Армении. Это в своем роде постановка-исповедь о вопросах, с которыми человек столкнулся прошедшие три года, — пандемия, экономический кризис, «культура отмены», новая этика, секзизм и феминизм», — говорится в афише шоу.

В ней также отмечается, что герои постановки будут с легкостью иронизировать над всеми происходящими катаклизмами.

Актриса и юмористка Екатерина Варнава резко высказалась в адрес спецоперации с самого ее начала. Действия России артистка раскритиковала даже несмотря на то, что именно эта страна принесла ей славу и успех. Теперь, судя по всему, ближайшие творческие планы Екатерины будут связаны исключительно с иностранными государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерину Варнаву изменили пластика и деньги.