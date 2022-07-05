Запрокинул голову, и все: врач рассказал, как можно умереть в салоне красоты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Wagner; 5-tv.ru

Этот несчастный случай часто называют синдромом Сикстинской капеллы.

Недавно на просторах социальных сетей разгорелись жаркие споры на тему смерти в кресле парикмахера. В выпуске популярного YouTube-шоу Utopia Show ведущий рассказал о том, как в раковине для мойки головы несколько людей моментально скончались от инсульта. Интересно, что смерть настигла посетителей совершенно разных возрастов — как глубоко пожилых, так и среднего возраста.

5-tv.ru решил узнать правду и поговорил с экспертом. Врач-остеопат Сергей Евдокимов подробно объяснил и наглядно показал, почему клиенты салонов красоты могут умереть, не дождавшись преображения.

Как рассказал специалист, в парикмахерской есть место, где реально есть риск скончаться на месте, и это действительно раковина для мытья волос. Дело в том, что мы садимся в кресло и запрокидываем голову, а мойка в этот момент сдавливает сосуды шейного отдела позвоночника.

«Питание головы происходит за счет сосудов шеи. Одними из важных сосудов является так называемые позвоночные артерии. Человек лег в раковину, максимально разогнул шею - происходит сдавление позвоночных артерий, нарушается кровоток. Мозг недополучает кислород и человек теряет сознание», — поделился подробностями Сергей Евдокимов.

Также врач-остеопат объяснил, какие люди наиболее склонны к подобному несчастному случаю. Это те, у кого ранее была травма и люди, у которых присутствует гипермобильность шейных позвонков. Кстати, такой обморок от сдавливания шейных позвонков часто называют «синдромом Сикстинской капеллы».

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