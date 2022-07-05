Журналист «Известий» попал под обстрел в Донецке

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

Украинские бомбы прилетели на территорию автоцентра КАМАЗ в Киевском районе города.

Корреспондент «Известий» едва не погиб в ходе обстрела украинскими националистами территории автоцентра КАМАЗ в Донецке. Эпизод запечатлен на видео.

В ролике видно, что в тот момент, когда журналист общался с одним из местных жителей, в непосредственной близости от них начали взрываться бомбы. За кадром отчетливо слышен свист летящего боеприпаса и звук разрыва. Корреспонденту пришлось срочно покинуть смертельно опасное место.

Последствия того же обстрела с другого ракурса показал еще один корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. В его репортаже над автоцентром КАМАЗ видны огромные клубы дыма. После попаданий украинских бомб на территории начался пожар, по всей видимости, начали взрываться емкости с горючим.



Фото, видео: 5-tv.ru

Сильно пострадал и жилой массив вокруг автоцентра, который также попал под обстрел.

«Квартал очень сильно поврежден, в домах выбило окна. У кого-то даже стену снесло снарядом. Многие люди сейчас находятся в подъезде, потому что в квартиру возвращаться нельзя. Не только из соображений безопасности — просто квартиры уже нет», — передает военкор «Известий».

Он также сообщил, что некоторое время назад местные жители видели самолеты, которые улетели в сторону позиций ВСУ, после чего наступило затишье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ночью продолжили обстрелы республик Донбасса. Под удар попал город Стаханов в ЛНР. Из района Артемовска боевики запустили ракету «Точка-У».