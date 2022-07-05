NetEase: слова посла РФ на тему Украины лишили британского дипломата дара речи

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Представителю России пришлось отражать нападки сразу нескольких оппонентов, и все они не смогли возразить на его неопровержимые аргументы.

Посол России в Китае Андрей Денисов разгромил коллегу из Великобритании Кэролайн Уилсон в словесном поединке. Об этом пишет китайское издание NetEase, эксклюзивный пересказ представило издание «ПолитРоссия».

Жаркие дебаты разгорелись во время сессии Форума глобального мира ООН в Пекине. На российского дипломата накинулись сразу несколько оппонентов. Послы США, Франции, Великобритании, Китая попытались обвинить Россию в ситуации на мировых рынках. И получили решительный отпор.

В частности, Уилсон попыталась переложить на Москву ответственность за продовольственный кризис, утверждая, что РФ якобы блокирует вывоз украинского зерна. Парировать такое обвинение Денисову не составило труда. Ведь ВС России покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы открыть путь для транспортировки.

«Британский посол потеряла дар речи после того, как российский дипломат представил свои аргументы», — пишет издание.

Нашлись доводы у посла и в ответ на высказывания на тему суверенитета и территориальной целостности Украины. Он сразил оппонентов буквально одной фразой.

«Я просто хочу сказать одно слово — Косово», — сказал Денисов.

Кроме того, дипломат напомнил о ситуации с Сирией и Ливией. Так же блестяще он отразил и словесные атаки посла США в КНР Николаса Бернса. Американец утверждал, что спецоперация РФ по защите Донбасса является прямым нарушением устава ООН и величайшей угрозой для мира.

Денисов справедливо отметил, что страны НАТО не спрашивали разрешения, расширяя границы альянса, а в ситуации с украинским кризисом весь мир и вовсе стоял в стороне, закрывая глаза на игнорирование Киевом Минских соглашений. И только Россия продолжала добиваться мирного урегулирования конфликта, пишет китайская газета Global Times.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила свою немецкую коллегу Анналену Бербок во лжи.