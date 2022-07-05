Боль не только в сердце: как быстро распознать инфаркт

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Только 6% всех обращений за помощью действительно связаны с проблемами сердца. Однако если у человека на самом деле инфаркт, медлить ни в коем случае нельзя. Счет идет на минуты.

Главная причина смертности в России — болезни сердечно-сосудистой системы. Среди них — инфаркт миокарда. Врач-кардиолог Алексей Утин рассказал, как быстро распознать у себя или радом находящегося человека болезнь и предотвратить возможный летальный исход.

Как отметил специалист, только 6% обращений в скорую помощь по причине болей в груди связаны действительно с проблемами сердца. Чаще всего они возникают у мужчин после 40 лет, курящих, часто подвергающихся стрессу, имеющих высокие показатели холестерина и страдающих гипертонией.

«Кроме того, играет роль наследственность: если у близких были инфаркты и инсульты и у человека появились характерные симптомы, лучше обратиться к врачу. Главные причины болей — стенокардия и инфаркт миокарда. Чаще всего они связаны с атеросклерозом», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Инфаркт миокарда сопровождается сжимающей, давящей и интенсивной болями, которые могут распространяться влево и вправо за грудину, отдавать в зубы, в руки, шею и верхнюю часть живота. Помимо этого у человека повышается потливость, тревога, возникает слабость и тошнота. При этом до приступа больной может не чувствовать никакого дискомфорта и не жаловаться на боли. Но как только симптомы проявятся, следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

«С каждой минутой промедления гибнет часть сердечной мышцы», — предупредил Утин.

А пока специалисты в пути человеку необходимо измерить давление, обеспечить доступ воздуха, усадить с согнутыми коленями и дать аспирин.

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