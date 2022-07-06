«Дешевка»: звукорежиссер Пугачевой оскорбил покойного Юру Шатунова

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По словам Евгения Кобылянского, кумир миллионов не был талантливым исполнителем.

Композитор и звукорежиссер Евгений Кобылянский крайне нелестно отозвался о творчестве покойного Юры Шатунова. В свое время Кобылянский работал с Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым и Аллой Пугачевой, но при этом открыто критиковал известных и успешных артистов.

В 2017-м году он говорил, что побывал на концерте, где выступал солист «Ласкового мая». Кобылянский заявил, что артист пел «под фонограмму, записанную лет 40 назад».

Когда Юра Шатунов скоропостижно скончался от обширного инфаркта, звукорежиссер не стал молчать, а открыто оскорбил память певца в своем личном блоге, назвал его творчество «дешевкой»

«Но сегодня я о лицемерии. Земля пухом и вечный покой Юрию Шатунову. Жаль молодого человека, ушедшего в расцвете лет. А теперь о вранье. Сегодня все артисты отмечаются скорбью по гениальному, чуть ли не великому. Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой типа „Ласкового мая“ и кучи подобных?» — цитирует композитора dni.ru.

Кроме того, Евгений Кобылянский призвал любителей музыки «не путать божий дар с яичницей» и жить «светло»,

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил в смерти Юры Шатунова судью из Ставрополя.