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Состояние знаменитой певицы резко ухудшилось, когда та находилась в московской квартире.

Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину экстренно госпитализируют с инсультом. Состояние знаменитой певицы резко ухудшилось, когда та находилась в московской квартире. Детали произошедшего уточняются.

Лариса Гаврилина является доцентом кафедры вокала МГГУ имени Шолохова. На пике карьеры она была солисткой Академического большого хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Кроме того, трудилась солисткой Государственного академического русского хора СССР.