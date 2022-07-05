Песков: у Минобороны есть план на случай расширения НАТО

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В ведомстве предусмотрели размещение оружия альянса в Финляндии и Швеции.

В Минобороны разрабатывают сценарии обеспечения безопасности России на случай размещения вооружений НАТО в Финляндии и Швеции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Соответствующие планы там есть, работа ведется по обеспечению нашей безопасности», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже давал оценку перспективе членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Заявки на вступление в НАТО скандинавские страны подали 18 мая. Представители организации уточняли, что подписание протоколов состоится 5 июля, а полноценными членами объединения Финляндия и Швеция станут после ратификации этих документов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего лишится Финляндия после вступления в Североатлантический альянс.