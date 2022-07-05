В Минобороны заявили об отсутствии призывников в зоне проведения спецоперации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ

Отслужившие срочники в положенный срок возвращаются в родные края.

Срочники, которые отправились в армию в этот призыв, не окажутся в местах проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

«Отслужившие срочники в положенный срок возвращаются к местам проживания. Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — объяснил Шойгу.

В том числе Шойгу отметил, что свыше 89 тысяч призывников весенней кампании уже направлены к местам прохождения службы.

«Подходит к завершению весенняя призывная кампания. К местам службы уже направлено более 89 тысяч призывников. Призывные мероприятия проводятся военными комиссариатами в плановом порядке. Воинские команды формируются своевременно, срывов отправок новобранцев нет», — рассказал министр.

Сергей Шойгу также добавил, что намеченный план на призыв будет выполнен до 15 июля в полном объеме. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 170 иностранных наемников ликвидированы на Украине.