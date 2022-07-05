Двое горняков пропали после обвала в шахте в Кузбассе

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Спасатели продолжают работать на месте ЧП. К этой минуте известно об эвакуации 123 человек.

Два шахтера пропали после обвала в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Ранее там обрушилась порода, и спасатели начали экстренную эвакуацию оставшихся внутри горняков.

По имеющимся данным, в момент происшествия внутри находилось 190 шахтеров. Как выяснил 5-tv.ru, спасти удалось 123 человека, один пострадал, получив рваные раны.

Ранее в пяти километрах от Междуреченска произошло землетрясение магнитудой 3,9. Через несколько минут после этого в шахте начался обвал горной породы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про пожар на шахте имени Рубана в Кузбассе, где под землей находились 128 горняков.