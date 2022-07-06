Bon appetit: рецепт идеальных кабачков с фаршем от шефа Емельяненко
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Знаете ли вы, как превратить обычное блюдо в блюдо ресторанного уровня? Достаточно следовать лишь нескольким простым советам!
Кулинарное мастерство безгранично в своем разнообразии, равно как и мир вкусных рецептов. Рецептом вкусных кабачков с фаршем поделился на своем YouTube-канале шеф-повар Василий Емельяненко.
Ингредиенты
Кабачки — 3 штуки
Сельдерей — 1 упаковка
Куриный фарш — 500 граммов
Соль/Перец — по вкусу
Сахар — 10 граммов
Соевый соус — 2 столовые ложки
Лук — 1 штука
Способ приготовления
Выкладываем куриный фарш в миску, приправляем специями. Мелко нарезанный сельдерей и лук пассируем на растительном масле. По желанию, можно добавить рис. Пассировка добавляется к подготовленному фаршу и перемешивается до однородной массы. Духовка заранее ставится на прогрев в 180 градусов.
Кабачок нарезается толстыми кусками. Затем фарш выкладывается между нарезанными дольками, чтобы получились котлеты. Получившиеся «батоны» складываются в миску и слегка прижимаются. Остатки кабачков можно пассировать с розмарином с добавлением муки. Потом залить холодным молоком. В конце добавляется соль и перец. Получается «Бешамель», который прибавляется к заготовленным кабачкам.
Блюдо запекается в духовке в течение 45 минут. По готовности, по желанию, можно натереть сыр, слегка его расплавив.
Приятного аппетита!
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