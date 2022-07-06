Bon appetit: рецепт идеальных кабачков с фаршем от шефа Емельяненко

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Знаете ли вы, как превратить обычное блюдо в блюдо ресторанного уровня? Достаточно следовать лишь нескольким простым советам!

Кулинарное мастерство безгранично в своем разнообразии, равно как и мир вкусных рецептов. Рецептом вкусных кабачков с фаршем поделился на своем YouTube-канале шеф-повар Василий Емельяненко.

Ингредиенты

Кабачки — 3 штуки

Сельдерей — 1 упаковка

Куриный фарш — 500 граммов

Соль/Перец — по вкусу

Сахар — 10 граммов

Соевый соус — 2 столовые ложки

Лук — 1 штука

Способ приготовления

Выкладываем куриный фарш в миску, приправляем специями. Мелко нарезанный сельдерей и лук пассируем на растительном масле. По желанию, можно добавить рис. Пассировка добавляется к подготовленному фаршу и перемешивается до однородной массы. Духовка заранее ставится на прогрев в 180 градусов.

Кабачок нарезается толстыми кусками. Затем фарш выкладывается между нарезанными дольками, чтобы получились котлеты. Получившиеся «батоны» складываются в миску и слегка прижимаются. Остатки кабачков можно пассировать с розмарином с добавлением муки. Потом залить холодным молоком. В конце добавляется соль и перец. Получается «Бешамель», который прибавляется к заготовленным кабачкам.

Блюдо запекается в духовке в течение 45 минут. По готовности, по желанию, можно натереть сыр, слегка его расплавив.

Приятного аппетита!

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