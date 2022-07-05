В Генконсульстве уточнили информацию о ДТП с российскими туристами в Анталье

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Предварительно установлены обстоятельства дорожного инцидента и виновник аварии.

Жизням российских туристов, попавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, ничего не угрожает, уточнили в Генеральном консульстве.

Авария случилась утром 5 июля. Автобус, перевозивший экскурсионную группу в Каппадокию, столкнулся с легковой машиной. Всего в результате ЧП пострадали девять человек, в том числе, оба водителя.

Россияне уже находятся в больнице под наблюдением врачей. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Несколько граждан Турции, в частности, водитель легковушки, были также госпитализированы.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине сидевшего за рулем легковой машины. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Другие обстоятельства аварии выясняются.

Генконсульство находится в контакте с местными правоохранительными органами, представителями туроператора и страховой компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о еще одной аварии, произошедшей в Турции этим утром. Автобус перевернулся на трассе, погибли шесть человек.