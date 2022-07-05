Жажда обманчива: почему пожилым нужен особый питьевой режим

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Чувство жажды иногда бывает обманчивым. Точнее, его отсутствие. Такое часто бывает по физиологическим причинам у пожилых людей. Вроде бы пьют, когда организм требует, но все равно случается обезвоживание. Об этом предупреждает председатель научного совета сети клиник «Атлас», врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин, ссылаясь на мнение благотворительной организации поддержки пожилых людей Великобритании Age UK.

«Для пожилых людей существуют особые рекомендации по питьевому режиму, поскольку с возрастом у человека уменьшается чувствительность центра жажды. Чтобы не считать рекомендуемые 6-8 чашек, пожилым людям можно просто пить жидкости на две чашки в день больше, чем хочется», — рассказал Потешкин Газета.ру.

Он подчеркнул, что обезвоживание у пожилых людей может привести к проблемам с памятью, концентрацией, реакцией, слабости, падениям, запорам. Поэтому выходить из дома без бутылки воды им не рекомендуется.

Также, по словам эксперта, особого питьевого режима следует придерживаться гражданам преклонного и при приеме лекарств. Их необходимо запивать целым стаканом воды, а не ограничиваться парой глотков.

А вот применительно к молодому поколению рекомендации разнятся, отмечает гастроэнтеролог. Кто-то советуется ориентироваться на чувство жажды, кто-то — на нормы.

«Так, многие европейские диетологические сообщества рекомендуют употреблять 1,5-2 литра жидкости в сутки. Национальный институт медицины США, напротив, рекомендует не считать объем, а прислушиваться к чувству жажды и ощущениям», — уточнил он.

Более того, говорит, врач, в научном сообществе нет единого мнения насчет того, что считать за жидкость. Под это понятие попадает не только вода, но и, например, нежирные молочные продукты и их аналоги, а также кофе и чай без сахара и в небольших количествах.

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