Шойгу: около 170 иностранных наемников ликвидированы на Украине

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Вооруженные силы России продолжают спецоперацию по денацификации Незалежной. Некоторые боевики пока отказываются складывать оружие.

За последние десять дней на Украине ликвидировано около 170 иностранных наемников. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Как отметил глава оборонного ведомства, другие 99 наемников отказались продолжать свое участие в боевых действиях и покинули территорию Украины.

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — доложил Сергей Шойгу.

Также он указал на тот факт, что Запад продолжает накачивать ВСУ оружием с целью затянуть конфликт. По данным министерства обороны, в Киев доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов. Как отметил Шойгу, часть вооружений попадает на нелегальные рынки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин пообещал наградить всех военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.