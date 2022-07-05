Бумеранг судьбы? Разину грозит реальный срок после смерти Шатунова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Продюсер «Ласкового мая» огульно обвиняет людей в трагедии, произошедшей со знаменитым певцом. Доказательств нет?

Политик, певец и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин может поплатиться в суде за то, что назвал ставропольскую судью виновной в смерти Юрия Шатунова. Ранее он указал на якобы некомпетентность и безалаберность Светланы Луневы, которая вынесла решение в пользу исполнителя во время судебных разбирательств. По мнению Разина, это стало сильным эмоциональным всплеском для певца, что вызвало внезапное ухудшение самочувствия. Но так ли все было на самом деле?

Кто виноват и что делать?

Коллеги и поклонники скоропостижно скончавшегося кумира молодежи 90-х не верят в искренность утверждений Андрея Разина. Как отмечал продюсер Андрей Тимофеев, сейчас продюсер боится огласки со стороны общественности. Публика была в курсе того, как проходили судебные скандалы между Шатуновым и Разиным. Многие решили, что именно продюсер «Ласкового мая» причастен к ухудшению здоровья лидера группы.

Дабы не нарваться на очередной поток критики, шоумен решил перевести стрелки. На эту роль отлично подошла судья Светлана Лунева, которая занималась делом звезд. Но, похоже, испугавшийся продюсер зашел слишком далеко. Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru отметил, что в заявлении Разина при желании можно найти несколько составов уголовного преступления.

«Это может быть и неуважение к суду (статья 297 УК РФ), и воспрепятствование к осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ), и клевета в отношении судьи (статья 298.1 УК РФ). По моему мнению, подобные высказывания Разина могут быть направлены на то, чтобы изменить решение, вынесенное при жизни Шатунова, в вышестоящей инстанции, поскольку оно вероятно еще не вступило в законную силу и, возможно, подана апеляционная жалоба. Не исключено, что таким образом он пытается полиять на исход дела. И если это будет установлено и доказано, то это как раз и образует уголовный состав», — пояснил Сергей Жорин.

Попадет ли Андрей Разин за решетку после смерти Юры Шатунова? Все зависит от того, с каким умыслом продюсер назвал Светлану Луневу «убийцей» и псевдосудьей.

Ранее 5-tv.ru писал про слова Юры Шатунова в последнем интервью.