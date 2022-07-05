Горняков экстренно эвакуируют из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе

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В момент происшествия там находилось 190 человек. Один из шахтеров пострадал.

В шахте «Распадская-коксовая» в Кузбассе обрушилась порода. Сейчас спасатели выводят 190 горняков на поверхность. Известно, что один из них пострадал.

«В 12:07 по московскому времени произошло обрушение горной породы на шахте «Распадская-Коксовая», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее суд временно запрещал работы на угольном предприятии в Кемеровской области из-за ряда опасных нарушений. Известно, что предельно допустимая концентрация метана в одном из штреков оказалась превышена, проведение горной выработки происходило с отступлением от того, как было указано в документах, забойная часть кровли крепилась не полностью. Это создало весомую угрозу для жизни и здоровья горняков. Тогда ограничения устанавливались на три месяца.