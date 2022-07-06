От ротавирусов до глистов: чем опасны российские водоемы

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала о ротавирусах и глистах в российских озерах и водоемах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Купаясь в озерах, водоемах и других местах со стоячей водой, следует учитывать множество факторов.

Мы привыкли думать, что опасности подстерегают нас только на заграничных курортах. Это в корне неправильно. Процесс купания может нанести вред организму и на территории средней полосы России.

О том, какие заболевания подстерегают человека в озерах, водоемах и других местах для плавания, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru дерматовенеролог Наталия Жовтан.

«К вирусам можно отнести ротавирусы, которые поражают и взрослых, и детей и так называемую болезнь купальщика или зуд купальщика. Это шистомоз — паразит, который поражает и человека. Промежуточным хозяином является утка, которая может испражняясь оставлять этих небольших гельминтов, маленьких паразитиков в воде», — комментирует специалист.

Жовтан отмечает, что в случае заражения не стоит паниковать, а сразу обратиться к специалисту. Также она подчеркивает, что после купания в стоячей воде, надо принимать пресный душ. Таким образом можно минимизировать угрозу.

Помимо всего прочего, перед купанием стоит обратить внимание на наличие в воде уток и улиток.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасно купание в запрещенных для этого водоемах.