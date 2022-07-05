В Кремле опровергли сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

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Китайского лидера готовы принять в необъятной со всеми почестями. Но пока есть веская причина, не позволяющая визиту состояться.

Публикации японских СМИ об отказе главы Китая Си Цзиньпина посетить Россию не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, причиной, по которой встреча лидеров еще не состоялась, являются ограничения по COVID-19.

«Есть действующее приглашение и у [президента России Владимира] Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», — объяснил представитель Кремля.

Телефонный разговор между главами Китая и Россией состоялся 15 июня. Тогда лидеры говорили о стремительно развивающихся отношениях между странами, которые продолжают улучшаться и укрепляться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин зашифровал секретное послание для Запада в своем поздравлении Си Цзиньпина.