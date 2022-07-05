Квентин Тарантино стал отцом во второй раз

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Режиссер «Криминального чтива» уже рассекретил пол новорожденного.

Голливудский режиссер Квентин Тарантино во второй раз стал отцом — у него родилась дочь, об этом сообщает американское издание People.

«Даниэлла и Квентин Тарантино рады сообщить, что Даниэлла родила их девочку 2 июля 2022 года, младшую сестру Лео, их первого ребенка», — говорится в материале.

Источник напоминает, что 59-летний режиссер «Однажды в…» и 38-летняя модель впервые объявили о том, что ждут ребенка, в феврале. Пара также воспитывает двухлетнего сына Лео. Кстати, имя первенца никак не связано с другом Тарантино Леонардо Ди Каприо. Малыша так нарекли в честь дедушки супруги.

Даниэлла — дочь израильской певицы-песенницы Цвики Пик. Впервые она начала встречаться с Квентином в 2009 году, когда он рекламировал свой фильм «Бесславные ублюдки». Обручились молодые спустя только восемь лет, а поженились — в 2018-м.

Сейчас пара живет на две страны Израиль, где находятся родные супруги оскароносного режиссера, и Америкой — родиной Квентина. Впрочем, такой ритм жизни не мешает ему делать главное дело в своей жизни — снимать мировое кино. Хоть и с более длительными интервалами. Так, после последней картины создателя — «Однажды в Голливуде» — прошло уже три года. Между тем, как рассказывает KP.RU, Тарантино не исключает, что в скором времени он вовсе уйдет из профессии.