Глаза налились кровью: почему Елизавета II отказалась от фото с ребенком Маркл

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В кадр с родной внучкой монаршая особа не встала принципиально. Была веская причина?

Королева Великобритании Елизавета II отказалась делать совместное фото со своей внучкой Лилибет из-за медицинских проблем с глазами. Об этом сообщил британский таблоид EXPRESS со ссылкой на журналистку Камиллу Томини.

Как известно, все произошло во время празднования платинового юбилея правления Елизаветы, который проходил в июне. Отказ встать в кадр вместе с годовалой внучкой вызвал недоумение у Меган Маркл. Ведь малышку даже назвали в честь детского прозвища монаршей особы.

Но, как оказалось, дело вовсе не в нежелании фотографироваться с маленькой наследницей. А в том, что королева не захотела акцентировать внимание на своей болезни. Ведь в тот день один глаз 96-летней Елизаветы буквально налился кровью, и она побоялась, что снимок может попасть в СМИ и вызвать много вопросов у общественности по поводу ее здоровья.

Как известно, у Меган Маркл далеко не простые отношения с королевским двором. О них герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри поведали известной журналистке Опре Уинфре на канале CBS весной 2021-го. Меган призналась, что, будучи частью монаршей семьи, не чувствовала себя в безопасности. На этом фоне у нее появились проблемы с психическим здоровьем. Вплоть до того, что хотелось совершить самоубийство.

Кроме того, Меган, по ее признаниям, чувствовала по отношению к себе расовую неприязнь — некоторые представители двора были на тот момент обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. Отъезд из страны пара аргументировала отсутствием поддержки со стороны королевской семьи. При этом сам Гарри достаточно тепло отозвался о своих отношениях с Елизаветой II.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супружеская чета Гарри и Меган Маркл решили лично поздравить королеву Елизавету с 70-летием правления. Однако монархиня уделила семье не более 15 минут внимания и отказалась к тому же сделать совместное фото с годовалой внучкой, которую она увидела в первый раз.