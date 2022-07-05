Только в определенное время: в Германии сократили подачу горячей воды

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Ограничительные меры были приняты в связи с глобальными кризисом. Но кто в нем виноват?

Германские арендодатели приступили к сокращению потребления горячей воды и тепла. Об этом сообщило издание Bild.

В 600 квартирах Диппольдисвальды горячее водоснабжение будет доступно только в определенные часы. В частности, им смогут пользоваться с четырех до восьми утра, затем с одиннадцати утра до часа дня и с пяти до девяти вечера.

Жильцы уже начали возмущаться: почему Европа спровоцировала глобальный кризис, а страдать должны простые люди?

«Такое было, я слышала от бабушки, только после (Второй мировой — Прим. ред.) войны. Не знаю, как я буду купать свою дочь», — говорит одна из жительниц Марейке Вевезер.

Известно, системы отопления не будут работать вплоть до осени.

По словам члена правления кооператива Фалька Кюн-Мейзегейера, арендодатели не хотят раздражать жильцов. Между тем, другого выхода нет: меры направлены на то, чтобы жители постепенно привыкали к мысли, что в следующем году у управления может вообще не оказаться денег на содержание квартир.

Ранее 5-tv.ru писал, что отказ Германии от российского газа обойдется ей в триллион евро.