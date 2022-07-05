Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Gerten; 5-tv.ru

Ребенок не надел шлем и отказался слезать с велосипеда на переходе. К сожалению, спасти его не удалось.

В Якутске 13-летнего велосипедиста насмерть переехал водовоз. Жуткие кадры оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.

Авария произошла 5 июля на перекрестке улиц Пилотов и Можайского. Дорожный инцидент зафиксировали камеры. На видео можно увидеть, что юный водитель пренебрег правилами дорожного движения и не позаботился об экипировке. Эта ошибка стоила ему жизни.

Перед пересечением регулируемого пешеходного перехода мальчик не спешился и практически не сбавил скорость. В это время на улицу сворачивал водовоз «НЕФАЗ 66064-62». Водитель не заметил мальчика и буквально переехал его вместе с велосипедом. Не защищенный ни шлемом, ни другими средствами ребенок погиб на месте.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

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