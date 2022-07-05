Что делать, если стреляют: ТОП-3 способа выжить в случае атаки

Эксперт Макеев: при стрельбе в здании если нет возможности убежать, то надо прятаться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Заходя в то или иное здание, первым делом обращайте внимание на аварийные выходы, чтобы убежать в случае экстремальной ситуации.

Вооруженные нападения случаются в школах, торговых центрах и клубах. Никто не застрахован от подобных инцидентов. Однако спастись можно даже в такой ситуации. Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал 5-tv.ru о способах выживания в случае стрельбы в здании.

Три способа выжить при стрельбе в здании

Вооруженный человек ни перед чем не остановится, чтобы утолить свою жажду крови. Его целью могут стать как взрослые, так и дети. Часто оказывается, что жертвы не имеют специальной подготовки по действиям в подобных ситуациях. Но им можно обучиться.

«Общая концепция безопасности поведения в подобных ситуациях предусматривает три поведенческих стратегии: бежать, прятаться и сражаться. Run, hide, fight. Или еще submit — подчиниться», — пояснил эксперт.

У обычного человека в приоритете должно быть одно — покинуть так называемую красную зону. Так обозначают территорию с высоким уровнем опасности. За ней идет желтая, то есть та, где угроза сохраняется, но не проявляется. Зеленая — это место или территория, куда человек должен выбраться из красной зоны.

Как правильно вести себя при стрельбе в здании

Практика показывает, что у жертвы не всегда есть возможность покинуть здание.

«Если нет возможности убежать, то надо прятаться. И прятаться таким образом, чтобы не быть найденным», — считает Михаил Макеев.

В случае, если шансов сбежать или спрятаться нет, нужно вступить в бой. Этот вариант допустим лишь при условии, что у человека нет другого выбора. Например, если встал вопрос жизни и смерти. Однако и тут важно понимать, что вооруженный человек может вас убить, потому что для него этот вопрос решенный.

«Люди, которые идут на такие поступки, они обладают огромной решительностью в виде своих психологических расстройств. Для них не составит труда нажать на пусковой крючок, чтобы произвести выстрел и убить как можно больше людей. Они уже решились на это. Они уже, грубо говоря, в голове согласились с тем, что они будут убивать», — рассказал эксперт по выживанию.

Третий способ выжить — это подчиниться. Например, в случае захвата заложников. Это возможно, когда агрессор готов к переговорам. Он не проявляет насилия по отношению к удерживаемым людям и идет на контакт.

Универсальный способ выжить в ЧП в здании

Бойцы Спецназа, входя в помещение, осматривают его на эвакуационные выходы. Знание об их расположении может в скором времени спасти им жизнь. То же самое касается далеких от спасательных операций или военных действий граждан.

«Независимо от того, куда человек приходит, где он оказывается, он должен в первую очередь обращать внимание на аварийные места эвакуации, способы как покинуть это помещение в случае возникновения какой-то опасности», — объяснил специалист.

Под опасностью подразумевается вооруженный человек, пожар, техногенная катастрофа и прочие чрезвычайные ситуации.