Даже не знала про «Ласковый май»: как Юрий Шатунов познакомился со своей женой

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Исполнитель встретил будущую жену на германской улице и влюбился с первого взгляда.

Жена скоропостижно скончавшегося певца Юры Шатунова не знала про огромную популярность будущего мужа. Более того, Светлана никогда не слышала о группе «Ласковый май», поэтому в первую встречу приняла артиста за простого парня.

Известно, что в эпоху 90-х Юра Шатунов был кумиром миллионов российских женщин. На своих концертах он собирал толпу поклонниц, которые отдали бы все за сердце детдомовского красавчика. Но свою избранницу знаменитый певец нашел не в России, отмечают авторы статьи сайта KP.RU.

С будущей супругой артист познакомился в Германии. Туда исполнитель направился после ухода из группы в начале нулевых. В новой стране Шатунов собирался изучить звукорежиссуру. Однако жизнь за границей разбавила внезапная любовь Юры. На улице он встретил Светлану, в которую влюбился с первого взгляда.

У пары быстро закрутился роман. Будущая супруга певца давно обосновалась в Германии, и, как признался однажды Шатунов в одном из интервью, никогда не слышала про группу «Ласковый май». Уже спустя семь лет после знакомства влюбленные узаконили свои отношения и поселились в небольшом поселении рядом с Мюнхеном. После свадьбы в семье появился первенец Дэннис, а еще сильнее объединила возлюбленных дочка Эстелла.

Ранее 5-tv.ru писал о рассказе директора певца Аркадия Кудряшова про сильную любовь Шатунова к жене.