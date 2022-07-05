Отпевание мультипликатора Шварцмана проходит в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Церемонию решили провести в храме Николая Чудотворца.

В Москве в храме Николая Чудотворца началось отпевание режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана. Церемония довольно закрытая — присутствуют только ближайшие родственники покойного и его друзья из мира искусства.

В гроб к Леониду Шварцману положили множество живых цветов нежных оттенков. Среди них были и маленькие розочки, и крупные благоухающие лилии. Цветом было настолько много, что их пришлось сложить на стол и подоконники.

Близкие художника не могли сдержать слез. Огоньки свечей дрожали в трясущихся руках гостей.

О смерти Леонида Шварцмана стало известно 2 июля. Мультипликатор ушел из жизни в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Творения Шварцмана известны каждому ребенку страны — он создал такие всеми любимые мультфильмы, как «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Осторожно, обезьянки!» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда пройдет гражданская панихида по Леониду Шварцману.