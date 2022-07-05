ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 150 бойцов ВСУ в Харькове

Фото, видео: www.globallookpress.com / irkut.com; Минобороны РФ

Также в Николаевской области ликвидирован пункт дислокации иностранных наемников.

Российская авиация высокоточными ударами ликвидировала до 150 военнослужащих в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ», — заявил он.

Кроме того, силами ВКС разгромлены два пункта управления ВСУ на территории Донецкой народной республики в районе Звановки и Ивано-Дарьевки, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области в районе Красного.

Также были уничтожены живая сила и техника ВСУ в 18 районах, в том числе и пункт временной дислокации наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении семи пунктов управления ВСУ силами российской авиации.