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Россияне смогут наблюдать за пролетом МКС весь июль

Анастасия Трибесёнкова 58
Россияне смогут наблюдать за пролетом МКС весь июль

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Космонавт Сергей Корсаков объяснил, в каких городах станция будет видна лучше всего.

Жители России этим летом смогут понаблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков в личном Telegram-канале.

Как отметил сотрудник Роскосмоса, станция по яркости может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее плавное движение по небосводу точно следует посмотреть. По словам Корсакова, сезон видимости МКС продлится примерно до конца июля.

«Через полторы недели станция начнет появляться на вечернем небе, а к концу периода ее можно будет наблюдать преимущественно в первой половине ночи», — рассказал космонавт.

Также он отметил, что станцию в лучшем ее виде могут увидеть жители Москвы и Владивостока. Сергей Корсаков составил для москвичей точное расписание «просмотра» МКС на грядущую неделю.

  • 6 июля — 02:01
  • 7 июля — 01:14 и 02:48
  • 8 июля — 00:27, 02:00, 23:40
  • 9 июля — 01:13 и 02:49
  • 10 июля — 00:26, 02:00, 23:38
  • 11 июля — 01:12, 02:49, 22:49
  • 12 июля — 00:24, 02:00, 22:02, 23:36

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Земля вошла в «афелий» и что это означает.

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