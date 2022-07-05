Россияне смогут наблюдать за пролетом МКС весь июль

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Космонавт Сергей Корсаков объяснил, в каких городах станция будет видна лучше всего.

Жители России этим летом смогут понаблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков в личном Telegram-канале.

Как отметил сотрудник Роскосмоса, станция по яркости может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее плавное движение по небосводу точно следует посмотреть. По словам Корсакова, сезон видимости МКС продлится примерно до конца июля.

«Через полторы недели станция начнет появляться на вечернем небе, а к концу периода ее можно будет наблюдать преимущественно в первой половине ночи», — рассказал космонавт.

Также он отметил, что станцию в лучшем ее виде могут увидеть жители Москвы и Владивостока. Сергей Корсаков составил для москвичей точное расписание «просмотра» МКС на грядущую неделю.

6 июля — 02:01

7 июля — 01:14 и 02:48

8 июля — 00:27, 02:00, 23:40

9 июля — 01:13 и 02:49

10 июля — 00:26, 02:00, 23:38

11 июля — 01:12, 02:49, 22:49

12 июля — 00:24, 02:00, 22:02, 23:36

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