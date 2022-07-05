Хороша ложка к обеду: рецепт пасты «Арабьята» с креветками от шефа Ивлева

Фото, видео: Youtube.com / IVLEV CHEF

Приготовление блюда занимает всего 12 минут. А вы уже попробовали?

Все мы любим вкусно покушать, но порой наша фантазия заканчивается на самых простых блюдах. Все гениальное просто, но разнообразие никто не отменял.

Шеф-повар Константин Ивлев поделился рецептом пасты «Арабьята» с подписчиками. В начале ролика на YouTube маэстро объяснил смысл названия итальянского блюда.

«Арабьята — в переводе с итальянского означает злой, то есть острый», — говорит он.

Ингредиенты

Паста — 300 граммов

Тигровые креветки — 15 штук

Томатный соус — 350 граммов

Помидоры — 3 штуки

Чили перец красный — 10 граммов

Базилик зеленый — 5 граммов

Оливковое масло — 80 граммов

Соль/Перец/Сахар/Табаско — по вкусу

Способ приготовления

Высыпаем пасту в кипящую воду с добавлением оливкового масла. Затем режем помидоры, чили, чеснок. Для удобства креветки можно почистить заранее.

Когда все ингредиенты подготовлены, наливаем оливковое масло в сковородку, но слишком сильно разогревать ее не нужно.

В первую очередь, выкладываются чеснок и перец чили. Обжарка уменьшит остроту. Главное, не передержать чеснок, поскольку тогда блюдо получится горьким. Затем добавляются томаты. После пассировки помидоров, присоединяется томатное пюре с сахарным песком, солью и перцем. Когда все готово, сверху добавляется табаско. В острую однородную массу высыпаются креветки.

При сливе пасты используется холодная вода, чтобы избежать слипания. Острый соус можно разбавить водой и высыпать в него макароны, приправив базиликом.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт крем-супа из овощей от шефа Ивлева.