Заросла травой и без памятника: что стало с могилой режиссера Владимира Меньшова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Выдающийся деятель культуры и искусств скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

На могиле режиссера Владимира Меньшова до сих пор не стоит памятник. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото и видео с места на кладбище, где был похоронен сценарист.

Ровно год прошел со смерти легендарного режиссера. Тогда, 5 июля, Владимир Валентинович скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Через три дня в Доме кино состоялось прощание с Меньшовым, где собрались родные, многочисленные коллеги и сотни почитателей таланта мастера. Тогда его надгробие было обсыпано цветами и скорбью любящих поклонников.

Что случилось с могилой за год? На кадрах можно увидеть, что количество цветов серьезно поубавилось, местность вокруг заросла травой, а памятника до сих пор нет. Конечно, ставить монумент умершему необязательно нужно по прошествии года, однако его отсутствие выглядит странным, учитывая известность Владимира Валентиновича.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с могилой актрисы Натальи Крачковской. На захоронении звезды тоже нет памятника и пропала фотография с крестом. Из-за этого даже найти место погребение артистки можно только по невзрачной табличке.