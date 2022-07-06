В самом расцвете сил: Звезды, которые умерли до 50 лет

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

Уход из жизни этих советских и российских звезд поверг в шок многих россиян.

Скоропостижная смерть настигла несколько советских и российских звезд, которые могли радовать поклонников и в преклонном возрасте. 5-tv.ru рассказывает, какие артисты не дожили до 50 лет.

Юлия Началова — умерла в 38 лет

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Юлия Началова начала музыкальную карьеру еще в детстве, в 90-х она победила в шоу «Утренняя звезда» и вела детскую передачу «Там-там новости». Одновременно Началова занималась творчеством и в 1995-м выпустила первый альбом. Эффектную певицу часто приглашали выступать на музыкальных премиях и концертах других звезд.

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Началова была любимицей публики, но в 2019-м ее жизнь внезапно оборвалась. Оказалось, что Юлия долго боролась с различными болезнями, но почти не рассказывала о них в интервью, чтобы не волновать поклонников. Неудачная пластическая операция привела к сильному ухудшению — заражению крови и проблемам с почками.

Восемь лет Началова боролась с подагрой и красной волчанкой, а еще год до госпитализации — с сахарным диабетом II типа.

В марте 2019-го Началову госпитализировали из-за осложнений после подагры, а также развивающейся гангрены на ноге. В больнице звезде стало только хуже, в результате чего Юлию перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. 16 марта 2019-го Юлия Началова умерла.

Владислав Галкин — умер в 38 лет

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Владислав Галкин начал карьеру еще в детстве. Он снимался в роли Гекльберри Финна в картине Станислава Говорухина о приключениях Тома Сойера. Перспективного актера заметили режиссеры, и к 18 годам у Галкина на счету было несколько успешных работ в кино. Он снова сыграл у Говорухина в картине «Ворошиловский стрелок», позже — в фильме Пташука «В августе 44-го…».

В 2002-м любимец публики начал снимать в многолетнем проекте «Дальнобойщики». Семь лет Владислав принимал участиев самых кассовых проектах российских режиссеров. Он мог стать одним из ведущих актеров, если бы не проблемы со здоровьем.

Галкину ставили диагноз «острый панкреатит», но актер продолжал работать и откладывал лечение на потом. В 2010-м артиста госпитализировали в связи с обострившимся воспалением поджелудочной железы.

Меньше чем через месяц Владислав Галкин был найден мертвым в съемной квартире в Москве. По данным экспертизы, его обнаружили спустя два дня после наступления смерти. Причиной смерти актера назвали острую сердечную недостаточность, но его приемный отец, Борис Галкин, предполагает, что артиста могли убить.

Олег Даль — умер в 39 лет

www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Олега Даля считали одним из самых нереализованных артистов СССР. Талантливый актер не соглашался на первый предлагаемый сценарий и потому редко снимался. Даль мог сыграть в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, «Экипаж» Александра Митты, но отклонил предложения знаменитых режиссеров. А если актер соглашался на роль, то исполнял ее совершенно: за мгновение входил в образ, который необходимо отыграть, а также блестяще работал на съемочной площадке.

Вместе с тем Олег Даль производил впечатление задумчивого, часто печального человека. Он мало с кем общался и в последние годы жизни держался в стороне от актерских кругов. Пообщаться с Далем могли только коллеги по театру «Современник», где актер служил большую часть жизни.

В последние месяцы коллеги и критики отмечали, что Даль будто находился в подавленном состоянии. Он похудел до 50 килограммов и страдал многочисленными болезнями — цианозом, проблемами с мышцами, запущенным бронхитом. В последние месяцы Даль увлекался написанием стихов и нередко вписывал строки о скором уходе, разговоре с судьбой. Актера не стало в марте 1981-го: причиной смерти назвали инфаркт миокарда.

Евгения Брик — умерла в 40 лет

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса запомнилась россиянам по фильмам «Стиляги» и «Одесса». Даже эпизодические роли Евгения отыгрывала так, что зрители не могли ее забыть — например, в сериале «Оттепель» у актрисы было всего пять минут экранного времени.

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В последние годы Евгения Брик вместе с мужем Валерием Тодоровским жила в США. Она была полна надежды прославить российское кино за границей, но не успела.

В феврале 2022-го журналистка Екатерина Гордеева сообщила о смерти Евгении Брик. Оказалось, что актриса не сообщала публике о нескольких годах борьбы с онкологическим заболеванием.

Жанна Фриске — умерла в 40 лет

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Экс-солистку группы «Блестящие» считали одной из самых красивых женщин российской эстрады. Она начала карьеру еще в 1996-м — сначала помогала группе с хореографическими номерами, а затем стала вокалисткой. В коллективе певица участвовала семь лет, и в 2003-м заявила о начале сольной карьеры. В отличие от многих коллег, с уходом из группы Жанна Фриске не потеряла популярность. Она выпустила хиты «Ла ла ла», «Где-то летом», «Я была», даже снималась в кино.

В 2012-м Жанна Фриске прервала карьеру из-за беременности. Она родила сына Платона в 2013-м, и после родов начала жаловаться на головные боли. Как оказалось, певица болела неоперабельной опухолью мозга.

Певица проходила лечение в США и Германии, но по возвращении в Россию выяснилось, что справиться с болезнью не удалось. В 2014-м звезда снова отправилась в США на дорогостоящее лечение.

Чтобы поддержать любимую певицу, открыли сбор средств. Зрители и слушатели со всей России перечисляли деньги для Жанны Фриске. В итоге собранная сумма превысила стоимость лечения, и благодарная певица объявила, что оставшиеся средства пойдут на лечение онкобольных детей.

Позже оказалось, что выделенные на лечение звезды деньги были похищены. Родным Фриске пришлось брать кредит, чтобы оплатить лечение. Но это не помогло: 15 июня 2015-го Жанна Фриске умерла.

Пьер Нарцисс — умер в 45 лет

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певец камерунского происхождения запомнился россиянам участием в «Фабрике звезд — 2». Хоть Пьер Нарцисс не вошел в список финалистов, но стал ярким «фабрикантом» благодаря хитам «Шоколадный заяц» и «Целуй-целуй». К сожалению, после «Фабрики звезд» артист не сыскал славы. Он выступал на корпоративах и мероприятиях, занимался продюсированием. В 2005-м Пьер Нарцисс женился на Валерии Калачевой, а через год у пары родилась дочь Каролина-Кристель.

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В последние годы Пьер Нарцисс пытался вернуть былую популярность. Незадолго до смерти он планировал участвовать в бое ММА против юмориста Николая Лукинского. Одновременно Нарцисс восстанавливал здоровье: он лег в больницу для проведения плановой операции на почках. Но хирургическое вмешательство закончилось трагично, и 22 июня 2022-го певец умер.

Василий Шукшин — умер в 45 лет

www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Василия Шукшина знали по литературным произведениям, в числе которых — «Чудики» и «Калина красная». Но он также был режиссером: он учился на одном курсе с Андреем Тарковским и после обучения снял шесть фильмов. Василий Шукшин ассоциировался у многих с персонажами, которых он играл в кино: простыми парнями из деревни, для которых главное — преданность и верность любимому делу.

В последние годы жизни Василий Шукшин тяжело болел. Еще в молодости он злоупотреблял алкоголем, но после рождения дочерей Марии и Ольги избавился от пагубной привычки. Но употребление спиртных напитков привело к язве желудка в зрелом возрасте. У Шукшина болезнь прогрессировала, и в 1974-м он часто жаловался друзьям и коллегам на плохое состояние. Шукшин был убежден, что осталось ему недолго. На съемках фильма «Калина красная» Василий с трудом приходил в себя после тяжелых приступов боли.

В октябре 1974-го у Василия Шукшина случился инфаркт миокарда. Это произошло на съемочной площадке картины «Они сражались за Родину». Актера не сразу обнаружил его коллега и друг Георгий Бурков. Василия Шукшина не удалось спасти.

Андрей Миронов — умер в 46 лет

www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Андрей Миронов еще в детстве увлекся театром и разыгрывал небольшие сценки перед родителями на семейных праздниках. По рассказам матери актера, это было одно из немногих увлечений Миронова. Поэтому после школы Андрей поступил в Щукинское училище. Творческий путь Миронова был недолгим, но запоминающимся: на первых спектаклях необыкновенную пластичность и органичность актера заметили известные режиссеры. В 1963-м Андрей Миронов исполнил роль ветеринара Романа Любешкина в «Три плюс два», а через пять лет на экраны вышла картина «Бриллиантовая рука» с его участием. Обаятельный контрабандист Геша Козодоев так полюбился женской части аудитории, что Андрея Миронова стали называть одним из самых красивых актеров СССР.

Андрей Миронов мог бы долго радовать уникальными работами миллионов россиян, но умер, когда ему не было и 50. В октябре 1987-го Миронов вышел на сцену в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро». Не доиграв последнюю сцену, он потерял сознание на сцене. Актера тут же унесли за кулисы и вызвали скорую помощь. По приезде в больницу обнаружили, что у Миронова произошел разрыв аневризмы сосуда, который обеспечивал кровоснабжение мозга. Прославленному артисту диагностировали кровоизлияние в мозг. Рижские врачи два дня боролись за жизнь Андрея Миронова, но спасти актера не удалось. Андрей Миронов умер, не приходя в сознание. Смерть Миронова в 1987-м стала ударом для миллионов жителей Советского Союза.

Михаил Зеленский — умер в 46 лет

www.globallookpress.com / Igor Primak

Михаил Зеленский начал карьеру диджеем и работал на радио. В конце 90-х Михаил получил журналистское образование и решил попробовать себя в новостях. Он стал ведущим на одном из телеканалов, но уже в начале «нулевых» перешел на работу в программу «Вести». За активность и жизнелюбие телеведущего любили многие зрители. Зеленский участвовал в шоу «Форт Боярд», «Танцы на льду» и даже нес факел эстафеты олимпийского огня.

В январе 2022-го Михаил Зеленский поехал отдыхать в Доминикану. На курорте телеведущему стало плохо, и его довезли до местной больницы. Зеленскому диагностировали сердечный приступ, вызванный хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Телеведущего спасти не удалось.

Владимир Турчинский — умер в 46 лет

www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Харизматичный спортсмен и телеведущий был известен по псевдониму «Динамит». Турчинский работал телохранителем у звезд и подрабатывал переводом спортивных новостей с английского и французского на русский, занимался дзюдо, самбо и участвовал в телешоу. Умение держаться перед камерой нравилось и зрителям, и продюсерам, поэтому в нулевых Турчинскому предлагали вести сразу несколько телешоу. Так он вел «Фактор страха», «Смех без правил», снимался в фильмах и сериалах.

За три недели до смерти Владимир жаловался на боли в груди. Врачи диагностировали артисту предынфарктное состояние, но «Динамит» отложил лечение до лучших времен из-за занятости на съемках. 16 декабря 2009-го Владимир Турчинский дал интервью в последний раз, за несколько часов до смерти. Проснувшись утром в своем доме в деревне Пашуково, спортсмен почувствовал себя плохо. Он попытался встать, но потерял сознание и упал на пол. Супруга артиста вызвала скорую, но в местной больнице отказались приезжать. Ждать скорую из Москвы пришлось больше часа, и прибывшие сотрудники медицинской помощи констатировали смерть артиста.

Юра Шатунов — умер в 48 лет

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Музыкальная карьера Юрия Шатунова началась, когда он не достиг совершеннолетия. После смерти матери мальчик попал в детский дом, где познакомился с будущими коллегами по коллективу «Ласковый май». В 15 лет Юра и единомышленники по группе дали первые выступления в Оренбурге. А когда «Ласковый май» переехал в Москву, продюсированием группы занялся Андрей Разин.

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Шатунов пробыл в коллективе всего пять лет, но за это время успел полюбиться миллионам девушек. Вокруг парня вились поклонницы, а у тех, кто не мог приблизиться к кумиру, дома висели плакаты с изображением певца. Со временем Шатунову надоел образ парня из детдома с мелодичным голосом, который поет песни о любви. Он сделал перерыв в карьере и спустя несколько лет начал выступать сольно, но былой славы так и не достиг.

23 июня стало известно, что Юрий Шатунов умер. У певца случился инфаркт во время отдыха с друзьями на даче. Когда ему стало плохо, друзья повели звезду в медицинское учреждение, но врачи смогли лишь констатировать смерть певца. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.