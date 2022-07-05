Курица с ананасами по-китайски: пошаговый рецепт необычного блюда

Курица в китайском соусе станет не только украшением стола, но и идеальным блюдом для летнего ужина. Кулинарный блогер Максим Гринкевич рассказал, как приготовить курицу по-китайски без усилий.

Сегодня я покажу вам рецепт одного из своих любимых блюд, которое я готов повторять бесконечно и которое никогда мне не надоедает. Формально это блюдо относится к китайской кулинарии, но кое-что все-таки изменено и упрощено. В оригинале по такой технологии готовится свинина, блюдо получается посытнее и потяжелее. Мне же нравится рецепт с использованием филе куриной грудки. Так и быстрее, и диетичнее.

Фото: Максим Гринкевич

Кстати, если хотите, сюда отлично подойдет и филе бедра курицы. Тогда вкус будет ближе к аутентичному. В общем, блюдо со всех сторон универсальное и очень вкусное, если вам по душе паназиатские сочетания. Доставайте с верхней полки свой любимый вок.

Что нам понадобится:

Куриная грудка — 1 шт;

Сладкий перец — 1 шт;

Консервированные ананасы в сиропе — 1 банка, 500 мл;

Чеснок — 3-4 зубца;

Томатная паста — 2 ст. л;

Соевый соус;

Китайский уксус;

Имбирь молотый;

Красный перец — по желанию;

Кунжутное масло;

Растительное масло;

Крахмал.

Шаг 1: Нарезаем курицу Первым делом нам необходимо нарезать курицу полосками толщиной в полсантиметра. Полоски не должны быть слишком длинными. Сами понимаете, в китайской кулинарии все должно быть такого размера, чтобы удобно было есть палочками. Здесь ровно тот же случай. Кожа и кости нам не нужны. По возможности сразу покупайте филе грудки без них.

Шаг 2: Маринуем курицу Курицу мы немного подмаринуем для большего вкуса. Тут рецепт очень простой. Сложили куриные кусочки в миску, налили на глаз соевого соуса, добавили немного крахмала — кукурузного или картофельного. Перемешиваем все и оставляем хотя бы на полчаса. Пока займемся нарезкой остальных компонентов.

Шаг 3: Готовим ананасы и чеснок Остальные компоненты рецепта — это ананасы. Если они у вас кольцами, то придется немного измельчить. А если кусочками, как у меня, то ничего делать дополнительно не нужно. Очистите и измельчите чеснок. Сладкий перец тоже избавьте от плодоножки и семян, нарежьте квадратами со стороной в сантиметр, чтобы было ярко.

Шаг 4: Жарим чеснок и перец Берем вок или глубокую сковороду и нагреваем в ней растительное масло. Немного, а то будет жирно. В масло сначала отправляем измельченный чеснок, немного молотого имбиря и красного перца, если любите острое. Все хорошенько перемешиваем и обжариваем полминуты. Затем отправляем в вок всю курицу.

Шаг 5: Обжариваем курицу Курицу нужно обжаривать на сильном огне, время от времени переворачивая. Крахмал создаст на ней необходимую корочку, а само филе приготовится за считанные минуты. Как побелеет, так и хорошо. Сушить его, согласно рецепту, не требуется.

Шаг 6: Следим за перцем Если курица поменяла цвет, время запускать к ней кусочки ананасов. Их обжариваем вместе с мясом еще минутку, они размягчаются мгновенно. Туда же идет и сладкий перец. Перцу надо совсем мало времени, в идеале он должен остаться хрустким. Просто схватился немного и хорошо. Дальше можно не стараться. Время создавать соус. Куда же в Азии без него. Сделаем его по китайскому рецепту.

Шаг 7: Готовим соус Смешиваем соевый соус, томатную пасту (или кетчуп), китайский уксус и сироп от ананасов. Добавляем всего понемногу, пробуем и регулируем. Должен получиться кисло-сладкий соус. Для аромата можно добавить капельку кунжутного масла. В в таком соусе и подтушиваем курицу с ананасами и перцем буквально минуту, не забывая перемешивать. Затем, если слишком жидко, добавляем в вок немного крахмала. Соус загустеет и осядет красивой матовой глазурью на продуктах. Вот и вся наука. Китайская еда в воке готовится очень быстро. Выключайте огонь.