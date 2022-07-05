Били током и резали живьем: российские военные рассказали о пытках в украинском плену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; Следственный Комитет РФ

Националисты славятся своей жестокостью и бесчеловечным отношением даже к мирным людям — о служащих ВС России и говорить не приходится.

Российские военнослужащие, которые в результате обмена были освобождены из украинского плена, рассказали о пережитых пытках. Информация поступила от пресс-службы Следственного комитета.

По словам военных, украинские боевики издевались над ними любыми подручными способами: дубинка, электрический ток. Служащих мучили холодом и голодом. Один из мужчин рассказал, что был доставлен в Харьков, где его избили палками и дубинками. Однако при этом лицо не трогали — чтобы не было видно синяков.

Кроме того, сотрудники СБУ постоянно применяли удушающие приемы, чтобы заставить пленных подчиниться и зачитывать на камеру подготовленный боевиками текст.

Другой военнослужащий рассказал, что он попал в плен с ранением бедра. В медицинской помощи ему постоянно отказывали, а после все же сделали необходимые врачебные манипуляции — без обезболивающих средств. Кроме того, его били, пытали током, обливали водой и спускали в подвал, где по несколько дней раненый лежал на каменном полу без еды и воды.

Еще одному раненому ампутировали ногу. Перевязки делали, тыкая пальцем при этом в открытую рану. Мужчина регулярно подвергался жестоким избиениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел обмен пленными между ДНР и Украиной.