Везде вода: Где купаться в Москве летом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Жители Москвы могут в жаркие дни могут отправиться отдохнуть на безопасные водоемы в черте города с оборудованным спасательным пунктом и чистыми пляжами.

Жаркое лето выгоняет на пляжи даже заядлых домоседов. Однако далеко не во всех водоемах можно купаться. О том, где безопасно плавать в Москве, читайте в материале 5-tv.ru.

Пляж «Левобережный»

Пляж «Левобережный» покрыт песком. Фото: ВКонтакте / Левобережный-пляж

До «Левобережного» пляжа удобно добираться на личном или общественном транспорте. На месте расположены раздевалки, кафе и детские площадки с бесплатными развлечениями. Функционирует спасательный пункт.

«Левобережный» — один из самых популярных пляжей в Москве. Территория покрыта мелким песком, но у воды произрастает трава. Водоем не очень чистый, но пригоден для купания.

Пляж Мещерского озера

На пляже Мещерского озера оборудован «лягушатник». Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Адрес: улица Воскресенская, 5-31.

На пляже Мещерского озера есть все необходимое для летнего отдыха. Среди местных удобств бесплатные туалеты, кабинки для переодевания, волейбольная площадка и душ. Тут же рядом дежурят спасатели и скорая помощь. А вот магазинов поблизости не найдется, поэтому прохладительные напитки и перекусы лучше брать с собой.

Для юных пловцов оборудован «лягушатник». Функционирует прокат велосипедов и роликов для всей семьи.

Пляж в Тропарево

В хорошую погоду пляж в Тропарево забит отдыхающими. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Адрес: улица Академика Виноградова, 12.

Пляж в Тропарево идеально подойдет для семейного отдыха. Парк разделен на зону для прогулок и купания. Также там есть спортивные и игровые площадки. Вход на пляж бесплатный, платить надо за водный транспорт и вход на игровую площадку. Нырять в воду можно только со специально оборудованного в акватории мостика.

На пляже бесплатный Wi-Fi и есть кафе. Однако в хорошую погоду свободный лежак отыскать бывает трудно, лучше приезжать сильно заранее.

Пляж «Серебряный бор-3»

На пляже «Серебряный бор-3» можно пожарить шашлыки в специальной зоне. Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Адрес: четвертая линия Хорошевского Серебряного Бора, 15.

Пляж «Серебряный бор-3» считается самым крупным в Москве. Здесь расположено несколько площадок, на которых выступают диджеи и музыканты. Любители активного отдыха берут напрокат водные лыжи, гидроциклы, катамараны, катеры. Для поклонников активностей на суше есть площадки для волейбола, футбола и бадминтона.

Если голод застал врасплох, можно устроить пикник и пожарить шашлыки. Для этого в парке обустроены специальные зоны.

Пляж «Озеро Белое»

В водоеме пляжа "Озеро Белое" встречаются непрогретые участки. Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Адрес: Заозерная улица, 2-6.

Водоем в Косино считается подходящим для купания. Вход в воду здесь пологий и плавный. От солнца можно спрятаться в тени деревьев. Кроме водных процедур, на этом пляже можно устроить пикник и пожарить шашлыки в специально отведенной для этого зоне. Также сооружены площадки для настольного тенниса и футбола.

В озере есть бьющие ключи, из-за чего в нем могут быть непрогретые участки. За безопасностью отдыхающих следят спасатели на катерах. Также функционируют камеры и пункт МЧС.