Катя Лель раскрыла смысл фразы «Джага-джага»

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Певица Катя Лель начала карьеру в 90-х, однако настоящая слава накрыла ее с головой в нулевых, когда она познакомилась с Максом Фадеевым.

Певица Катя Лель раскрыла смысл магических слов «Джага-джага» в песне «Мой мармеладный».

«Каждый думает, что хочет: это секс, это кайф. В моем случае это просто: „Эй, да как дела? Все клево!“. Это любовь, нежность, это радость жизни. Все что хочешь, все самое лучшее — это джага-джага», — пояснила певица на Муз-ТВ.

Именно такой смысл вкладывал в них продюсер Макс Фадеев, с которым Катя Лель плодотворно работала.

Песня «Мой мармеладный», благодаря своему припеву, стала вирусной и притягательной. Достаточно было прослушать ее всего один раз, чтобы она запала в голову.

Катя Лель приобрела популярность в нулевых. Одни из самых известных шлягеров: «Мой мармеладный», «Долетай», «Сама» и другие. Ее выступления начались еще в далеких 90-х. Тогда она получила музыкальное образование. Затем была бэк-вокалисткой и развивала сольную карьеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал материал с заявлением Кати Лель о похищении инопланетянами.