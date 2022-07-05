Страх или ненависть: зачем Разин начал искать виновных в смерти Шатунова

Фото: Instagram* / razin_andrei_lm

Продюсер группы «Ласковый май» был в сложных отношениях с ныне покойным певцом. Сейчас в его кончине он обвиняет судью.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил судью Светлану Лунину в смерти легендарного певца Юры Шатунова. Гневный пост об этом артист опубликовал в своем микроблоге, где назвал арбитра «убийцей».

«Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову», — написал продюсер в социальных сетях.

По его словам, решение Светланы стало серьезным «эмоциональным всплеском» для кумира молодежи 90-х, учитывая его трудный гастрольный трафик. Это могло напрямую повлиять на резкое ухудшение самочувствия певца. Теперь Разин намерен подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и лишить Лунину статуса Федеральной судьи.

«Это я вам обещаю, как бывший Депутат Государственной Думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей», — пригрозил он.

Фото: Instagram* / razin_andrei_lm

Стоит отметить, что на прощании с Юрой Шатуновым, где столпились его самые преданные поклонники и близкие, Андрей Разин не присутствовал. Возможно это из-за того, что артист находится в Турции. Однако коллеги скончавшегося исполнителя уверены, что продюсер опасается ненависти в его сторону.

«Ласкового мая» опасается травли. «Я думаю, три часа на самолете до России было бы несложно пролететь, чтобы попрощаться с кумом, но видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах социальных сетей. Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права», — приводит слова продюсера Андрей Тимофеева StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru писал про слова Юры Шатунова в последнем интервью.

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