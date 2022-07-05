Три российских туриста пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Дорожный инцидент произошел несколько часов назад. Пострадали более 20 человек.

Среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Анталье есть три российских туриста, сообщает телеканал ТРТ со ссылкой на источники в полиции.

Авария произошла утром. Автобус следовал из расположенного на границе с Болгарией города Эдирне в курортный Бодрум. Водитель потерял управление, и транспортное средство опрокинулось.

Как сообщал 5-tv.ru, по меньшей мере, шесть человек погибли, еще 25 пострадали.