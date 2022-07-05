Япония запросила у России пояснений по «Сахалину-2»

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Министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси указал на причины «недопонимания».

Власти Японии по дипломатическим каналам попросили разъяснений от России по проекту «Сахалин-2». Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Есимаса Хаяси.

В ходе пресс-конференции министр заявил, что проект «Сахалин-2» необычайно важен для обеспечения стабильных энергопоставок для Японии. Глава японского МИДа считает, что недавнее решение президента РФ по проекту еще не означает, что поставки моментально остановятся.

«Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — уточнил Хаяси.

В связи с этим Токио запросил у Москвы пояснений по срокам прекращения поставок и другим деталям.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере из-за недружественных действий иностранных государств. В документе описано и решение по «Сахалину-2» — сменить оператора на новое юридическое лицо, а всю недвижимость передать в собственность РФ с полным доступом пользования для нового оператора.

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