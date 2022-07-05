Опасная жара: какие заболевания могут обостриться на солнце

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Летом очень важно следить за здоровьем, принимая, если это необходимо, все назначенные медиками препараты.

Московское лето в этом году выдается достаточно жарким. Конечно, в этом есть свои плюсы, поскольку можно загореть, сэкономив на дорогих поездках или солярии. Тем не менее, жара способствует обострению целого ряда заболеваний. Об этом подробнее рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Прежде всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность», — говорит врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Собеседник отмечает, что температура увеличивает нагрузку на сердце. Поэтому страдающим сердечными заболеваниями следует соблюдать режим приема всех необходимых препаратов. Кроме того, важно строгое соблюдение так называемого водного режима.

В солнечные дни ухудшается динамика при розацеа и других фотодерматозах. Помимо всего прочего, не рекомендуется загорать людям с онкологией.

При сильной жаре обостряются и почечные недуги. Почки зависимы от баланса воды в организме. Поэтому при ее потере, способность к фильтрации у них заметно снижена. Важно их не перегружать, соблюдая норму при употреблении жидкости.

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