Красота и страшная сила: дочь Шукшиной удивила поклонников эффектным преображением

Фото: Instagram* / anna__shukshina

Анна Трегубенко много ест и занимается в спортивном зале — так она готовится к следующему этапу похудения.

Единственная дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко удивила подписчиков внешним видом. На своей странице в Instagram* она предстала совсем не в женственном и хрупком образе. Напротив, ее можно принять за бодибилдера со стажем. На теле девушки много мускулов, особенно на руках, при этом бросается в глаза и лишний вес. Этого трудно не заметить, ведь все свои достоинства она продемонстрировала в купальнике, на природе.

Оказывается, Анна уже несколько месяцев очень плотно питается плюс занимается силовыми тренировками. И все это — часть ее большого плана похудения. Об этом девушка сама рассказала подписчикам.

«Вот так выглядит последний месяц набора. С 1 августа, наконец-то, на сушку», — говорится в ее посте.

Объемные формы дочери Шукшиной оценили не все подписчики. К примеру, один из них сравнил ее с «бабой Рембо». А есть и те, у кого противоположные впечатления.

Фото: Instagram* / anna__shukshina

«Мощно выглядите!!! Представляю, какая красота будет после сушки!!!»

«Прямо нимфа», — написали фолловеры.

К слову, Анна Трегубенко уже несколько лет увлекается силовыми тренировками. Бицепсы девушка накачивает не только в спортзале. Так, на одном из видео она тренируется с помощью деревенского колодца — набирает воду, а заодно и мышечную массу. И видимо, в своем теле ее теперь все устраивает, в отличие от былого хрупкого силуэта.

Ранее 5-tv.ru сказывал, как телеведущая Мария Шукшина отреагировала на израильские концерты Максима Галкина.

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