Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга

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Представители организации рекомендовали российским авиаперевозчикам осуществлять полеты по альтернативным маршрутам.

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части РФ. Информация об этом появилась на сайте организации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

В том числе ведомство рекомендовало российским авиаперевозчикам осуществлять полеты по иным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани России работают в обычном режиме.

Также Росавиация предупредила пользователей сети опираться только на достоверную информацию от официальных источников касаемо расписания работы аэропортов и корректного расписания рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что внесение авиакомпаний в черный список ЕС не повлияет на безопасность полетов.