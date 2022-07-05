Дарят надежду: как Фонд «Доктор Лиза» спасает пострадавших от нацистов в Донбассе

Фото, видео: Instagram* / doktor.liza, 5-tv.ru

Дети, лишившиеся рук, взрослые, оставшиеся без родственников, — всем этим людям оказывают необходимую помощь. Многие уже решили: новую жизнь начнут в России.

Вернуться к мирной жизни жителям Донбасса помогают и в России. Благотворительный фонд «Доктор Лиза» взял под опеку десятки семей, которые пострадали от обстрелов. Особенно важна такая поддержка для детей: они проходят лечение и получают все необходимое, включая дорогостоящие протезы. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выслушал истории тех, кому уже протянули руку помощи.

Тот момент, когда сбываются сразу две детские мечты — увидеть Москву с высоты птичьего полета.

«Видишь там такой круг и там что-то стоит? Знаешь, что это?» — задает вопрос один подросток другому.

И побывать на самом настоящем производстве мороженного. Детишки не только узнают, как его готовят, но и пробуют.

«Очень красивый вид, очень все вкусно было, мороженое вкусное было, шоколад вкусный, мое детство напоминает», — сказала мама одного из мальчиков.

Сейчас они заново привыкают к простым детским радостям. Демьян вместе с мамой и папой жил в Изюме. Когда в городе были российские войска, снаряд ВСУ прилетел прямо в их дом.

«Мгновенный взрыв, ты в беспамятстве и не понимаешь ничего. И когда приходишь в себя, когда ребенок лежит в луже крови, схватили его на руки. Побежали. И в этот момент муж кричит у него нет руки. И мы просто бежали к военным, чтобы они спасли нас», — с ужасом вспоминала родительница ребенка.

Руку мальчика буквально собирали по частям. Медики провели сразу три операции. Благодаря фонду «Доктор Лиза» для Демьяна уже изготовили специальный протез. У него будет рука. Радостной новостью пятилетний малыш поделился по видеосвязи с папой. Он остался в доме, куда мечтает вернуться семья.

«Папа, я тебя сильно люблю! Сейчас мне руку сделают как у робота, с прицелом», — делился радостью малыш.

А вот Артем уже, можно сказать, бегает на костылях. Но еще недавно мальчик получил повреждения позвоночника и таза после обстрела его дома в Мариуполе. Российские военные эвакуировали его вместе с мамой, остальные члены семьи погибли под украинскими бомбами.

«В наш дом прилетела бомба, квартиры вылетели, плитами некоторые завалило. Папа с сестрой насмерть, у мамы ничего, а у меня переломы», — вспомнил ребенок.

Сейчас детям важно дать понять, что все самое страшное уже позади, а игры — это тоже важная часть реабилитации.

«Еще совсем недавно они не знали друг друга, сегодня они — друзья. Здесь не прекращается радостный смех, потому что, когда у них появляется возможность поиграть вместе, они по-настоящему забывают обо всех проблемах. Сегодня такая возможность есть и у их родителей, которые устроили турнир по настольному хоккею», — подчеркнул корреспондент «Известий».

Фонд «Доктор Лиза» помогает десяткам пострадавших семей. 30 детишек находятся на лечении или в ожидании протезирования. Медицина и реабилитация — это только вершина айсберга. Многие потеряли документы, которые фонд сейчас пытается восстановить.

«Для нас самое главное, чтобы эти дети стали хоть капельку счастливее. И чтобы их родители знали, что осенью, когда начнется школа, мы всем выправим документы, мы всем поможем со школой, и мы найдем тем, кто будет готов — работу в Москве, в Подмосковье», — заметила директор организации Наталья Авилова.

И они уже начинают мечтают о новой жизни. Многие решили, что начнут ее в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.