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Как мировые элиты контролируют поток информации? Кто отдает приказы закрывать «неугодные» СМИ?

Россия настаивает, чтобы подробности преступной деятельности киевских властей были преданы огласке, однако «коллективный Запад» делает все, чтобы скрыть достоверную информацию. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

«Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности», — сказал дипломат.

Так, например, западный мир приостанавливает работу СМИ, которые оглашают «объективные сведения о происходящем на Украине», отметил министр.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал действия украинского правительства в Донбассе геноцидом. Он подчеркнул, что РФ продолжит добиваться более демократического и справедливого мира, где гарантировались бы права всех народов.

Кстати, об этом также высказывался финский журналист Кости Хейсканен. Как писал 5-tv.ru, его западные коллеги «Топчут свободу слова и разжигают русофобию!».