Смертельное ДТП с автобусом в Турции унесло жизни шести человек

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Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

По меньшей мере шесть человек погибли и 25 получили травмы в результате аварии с автобусом в Турции, сообщает издание Takvim.

Автобус следовал из расположенного на границе с Болгарией города Эдирне в курортный Бодрум. По данным издания, ЧП произошло из-за ошибки водителя. Мужчина не справился с управлением, и автобус перевернулся.

Пострадавшие доставлены в больницу. Издание Anadolu Agency уточняет, что среди погибших есть ребенок. Были ли среди пассажиров российские туристы, неизвестно. Правоохранительные органы инициировали расследование происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Тогда пострадали 12 человек, включая водителя.