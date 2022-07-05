Убойный микс: ГИБДД составит список «запрещенных» препаратов

В ГИБДД составят перечень опасных для водителей препаратов

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Bychkov

По поводу разработки реестра запрещенных для водителей препаратов ведется диалог между ГИБДД и Минздравом. Инициатива поддерживается общественностью.

В ГИБДД подготовят список препаратов, запрещенных к приему для водителей. Представители Госавтоинспекции выступают за создание специального реестра.

Начальник московского управления ГИБДД ГУ МВД России Александр Быков отмечает, что детали разработки документа обсуждаются вместе с экспертами Минздрава России.

«У нас в ПДД написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию», — уточнил Быков.

Представитель ведомства предлагает отмечать подобные лекарства специальными знаками, чтобы водители случайно их не пропустили.

По словам специалистов, в список средств, влияющих на время реакции человека, в первую очередь входят те, что могут вызывать сонливость. К таковым могут относиться некоторые противоаллергические препараты, спазмолитики, сердечные препараты, анальгетики, антидепрессанты, пишут «Известия».

Идея создания подобного перечня активно поддерживается общественностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные радары.