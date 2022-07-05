Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Фото: Telegram / AV БогомаZ

По официальным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново. Зафиксировано порядка 18 выстрелов», — написал глава региона.

По его данным, в результате обстрела никто не пострадал. О значимых повреждениях зданий также не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Главы территорий Донбасса обратились к Москве за помощью, после чего президент РФ Владимир Путин заявил о признании их суверенитета и присоединении ВС РФ к ополченцам. Призывы к мирному урегулированию конфликта Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстреле украинскими боевиками поселка Теткино в Курской области.