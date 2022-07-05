Самые яркие новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Ксения Темникова 77
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Фото: Telegram / AV БогомаZ

По официальным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново. Зафиксировано порядка 18 выстрелов», — написал глава региона.

По его данным, в результате обстрела никто не пострадал. О значимых повреждениях зданий также не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Главы территорий Донбасса обратились к Москве за помощью, после чего президент РФ Владимир Путин заявил о признании их суверенитета и присоединении ВС РФ к ополченцам. Призывы к мирному урегулированию конфликта Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстреле украинскими боевиками поселка Теткино в Курской области.

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