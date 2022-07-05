Второе день рождения: Гоар Аветисян едва не умерла от последствий пластики

Фото: Instagram* / goar_avetisyan

Путь блогера к совершенству был непростым. Тем не менее хейтеры все еще находят к чему придраться.

Блогер Гоар Аветисян, отметившая накануне день рождения, продолжает доказывать поклонникам, что совершенству нет предела. Как в личностном и профессиональном развитии, так и в красоте. За последние годы девушка скинула более 30 килограммов лишнего веса, и для достижения нужного результата пришлось не только посидеть на жестких диетах и попотеть в спортзале, но и лечь под нож к пластическому хирургу.

Первые чудеса медицины визажист продемонстрировала весной 2021-го — через несколько месяцев после родов и пластики. Она сделала липосакцию живота, боков и рук, избавившись от десяти литров жира, рассказывает StarHit.ru.

«Родители волновались, но они знали, что это моя детская мечта. Душевные раны, которые нам причиняют другие люди, сильнее кровоточат, чем это оперативное вмешательство. Оно шло шесть часов. Моей целью было — полюбить свое тело еще больше, без висячего живота, груди. Размер был шестой-седьмой, а стал третьим», — делилась звезда.

По ее словам, после операции было сложно первые пару дней— тянули швы. Но, как только боль утихла, девушка признавалась, что порхает и чувствует себя бабочкой. А до трансформации чувствовала себя гусеницей.

Однако на этом Гоар не остановилась. Зимой того же года она снова легла на операцию, чтобы избавиться от обвисшей кожи. Правда, результаты сразу были не аховыми — из-за отеков к уже привычным 70 килограммам добавились еще 10. Более того, спустя неделю у звезды открылся шов на бедре. Началось головокружение, и девушка срочно отправилась в клинику, и ее снова прооперировали.

Позднее Аветисян продемонстрировала подписчикам шрамы, оставшиеся после хирургического вмешательства, заверив, что со временем они станут почти незаметными.

Сейчас, судя по всему, девушку пока все устраивает. В соцсетях она часто публикует снимки с открытым животом, пытаясь подчеркнуть свои формы, однако неугомонные хейтеры до сих пор находят к чему придраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-возлюбленный Аветисян назвал причиной разрыва отношений с визажистом.

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