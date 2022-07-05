Александр Розенбаум спел перед российскими ракетчиками в Алтайском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ

Знаменитый певец поддержал военных такими хитами, как «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другими.

Народный артист России Александр Розенбаум дал большой концерт для стратегических ракетчиков в Алтайском крае. В Минобороны показали кадры выступления.

Для военных появление Розенбаума было приятным и долгожданным сюрпризом. Они встретили кумира миллионов караваем и вручили ему приятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения. Народный артист спел одни из самых красивых и проникновенных песен из своего репертуара. В том числе «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другие.

Это уже не первый случай, когда артисты поют для военнослужащих. Ранее знаменитый певец Григорий Лепс решил поддержать участников спецоперации и помочь им материально. Он выступил в Донецке и Луганске перед бойцами, после чего раздал им подарки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум рассказал окружающим, как нужно любить Россию.