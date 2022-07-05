Потеря для ленты: Анатолий Васильев раскритиковал смену режиссера «Сватов»

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Успех картины принадлежит первому сезону сериала. Именно благодаря ему картина приобрела миллионы поклонников.

Народный артист России Анатолий Васильев назвал главную ошибку руководства сериала «Сваты». По его мнению, она заключается в смене режиссера.

Васильев считает, что успех картины заключается в первом сезоне, который снимал режиссер Юрий Морозов.

«Успех сериала однозначно сделал он, но об этом, к сожалению, никто и ничего не говорит», — говорит он в беседе NEWS.ru.

Анатолий отмечает, что с Морозовым работа всегда была очень интересной, сериал приобрел миллионы поклонников. Более того, он предполагает, что, если бы не эта замена, то удалось бы избежать ситуации на площадке с актрисой Анной Кошмал.

В частности, речь идет о ссоре актрисы с коллегами по цеху на фоне спецоперации на Украиной. Ее возмутил отказ последних поддержать ее страну в текущем конфликте, в итоге она начала откровенно терроризировать своих коллег по съемкам.

Второй режиссер сериала Эдуард Радзюкевич заявил, что скандалистка попросту хочет пропиариться.

Известно, что уже в конце этого года будет сниматься восьмой сезон картины, однако Анну Кошмал не пригласили.

Ранее 5-tv.ru публиковал тест по сериалу «Сваты».